Son günlerde söylediği sözlerle Türkiye gündemine oturan imamların aldığı maaşların helal olup olmadığı konuşulmaya başladı. Bu soru muhafazakar yazar olarak bilinen Emine Şenlikoğlu’na soruldu. Şenlikoğlu’nun verdiği cevap sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Emine Şenlikoğlu’na, “Din görevlileri maaşlarını devletten alıyor. Devlet, bu paraları halktan aldığı vergilerle ödüyor. Vergi veren içinde meyhanecisi de var, tekel bayii esnafı da var, şans oyunu oynatanlar da var. Bu durumda din görevlilerinin aldıkları maaş caiz midir? diye sordu.

Bu soruya cevap veren Şenlikoğlu, “Din görevlileri, imamlar o maaşı almıyor. Çeşitli helal yolla kazanılan maaşları alıyor. O tür maaşlarda meyhaneyi, onaylayanlara veriliyor. Ben böyle diyorum. Ayrıca değiştirelim. Hadi kapatalım meyhaneleri, başka haneleri, kadın satış yerlerini. Hadi kapatalım. İlk karşı çıkacak CHP'dir.” diye konuştu.

Bu açıklamalar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

EMİNE ŞENLİKOĞLU KİMDİR?

Muhafazakar yazar olarak bilinen Emine Şenlikoğlu, Giresun’a bağlı Dereli ilçesinin Anbaralan köyünde 1953 yılında dünyaya geldi. Küçük yaşata Adapazarı’na gençlik yıllarında ise İstanbul’a yerleşen Şenlikoğlu, mega şehirde Hristiyanlık dini ve İncil üzerine araştırmalar yapmaya başladı.

Bu çalışmaların ardından İslam dini üzerine araştırmalara yoğunluk veren yazar, İslami temel ilimlerden olan fıkıh ve akaid üzerine çalışmalar yaptı. 1984 yılında yazdığı ilk kitabı olan Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar eserinden dolayı yargılanarak 2,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Emine Şenlikoğlu, gazeteci yazar Recep Özkan ile evli olup iki çocuk annesidir.