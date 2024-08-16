İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "ahmak davası" ile ilgili dün ortaya atılan "5 yıl siyasi yasak aldı" iddiası yalanlandı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dosyanın İstinaf Mahkemesi’nde incelenmeyi beklediğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu, "ahmak davası" olarak bilinen davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Gazeteci Talat Atilla, bu dava sonucunda İmamoğlu'na 5 yıl siyasi yasak getirileceğini ve bu kararın adli tatilden sonra açıklanacağını öne sürdü. Ancak bu iddialar Murat Ongun tarafından yalanlandı.

Murat Ongun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, davanın şu an İstinaf Mahkemesi’nde incelenme sırası beklediğini ve kararın henüz verilmediğini vurguladı. Ongun, "Ahmak Davası’nın” asıl durumunu özetleyerek, İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ongun’un açıklamasına göre:

- Ekrem İmamoğlu, 3 farklı bilirkişi raporuna rağmen, YSK üyelerine hakaret etmiş gibi gösterildi.

- YSK üyelerinden 4’ü, İmamoğlu’nun sözlerinden etkilenmediklerini mahkemeye bildirdi, diğer üyeler ise davaya katılmadı.

- Dava sürecinde, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yerel mahkemenin hakimi değiştirildi.

- Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), mahkeme hakiminin "İmamoğlu'na ceza verilmesi için tehdit edildim" iddialarını araştırmadı ve hakimi Samsun'a sürgün etti, yerine yeni bir hâkim atandı.

- Yeni hâkim, yargılamayı hızla tamamlayarak hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi, ancak ceza süresinde bir hata yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün olarak düzeltildi.

- Karar İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi, ancak İstinaf Mahkemesi heyeti de bu süreçte değiştirildi.

Ongun, "Ahmak Davası’nın" özünün bu olduğunu belirterek, başka bir yorum yapmaya gerek olmadığını söyledi.