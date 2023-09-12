İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla açılan davada, mahkeme beraat kararı verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 25.10.2022 tarihinde Tuzla’daki 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmada, Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Konuşmanın siyasi eleştiri içerdiğine hükmeden mahkeme, beraat kararı verdi.

İddianamede, İmamoğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi 6 Eylül 2023 tarihinde İmamoğlu hakkında beraat kararı verdi.

“SİYASİ ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDE”…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davaya konu olan konuşmasının tamamı incelendiği hakaret iddiası olarak gösterilen sözlerin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik olmadığını belirten mahkeme, konuşmanın siyasi eleştiri niteliği taşıdığına hükmetti.

Mahkeme kararında” her ne kadar sanık hakkında hakaret suçu işlediği söz edilerek cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçu işlemediği anlaşıldığından CMK’nun 232- 2-b maddesi uyarınca beraatine karar verilmiştir” denildi.