İnegöl’ün ekonomisine şekil veren mobilya, ağaç işleri ve mobilya yan sanayisinin ihtiyaç duyduğu yeni nesil üretim alanlarının oluşturulması ve sürdürülebilir geleceği inşa etmek için kurulan İMASKOP’da gelinen son durum hakkında bilgi vermek üzere İMASKOP Yönetim Kurulu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran İMASKOP Yönetim Kurulu Başkanı Özcan AYHAN, “Bildiğiniz gibi 22.02.2023 tarihinde kurduğumuz kooperatifimiz için esnaf ve tacirimizin başvurularını işlem yoğunluğunu göz önüne alarak bir takvim belirlemiştik. Belirlemiş olduğumuz takvimde öncelikle kooperatifimizin temel yapı taşını oluşturan mobilya ve ağaç işleri sektörlerimizde ön başvuruları aldık. An itibariyle mobilyada 500, kerestede ise 35’in üzerinde başvuru aldık. Başvurularımız her geçen gün artmaya devam ediyor. Ön başvuru esnasında istenen belgeleri almak için işletmelerimizin kayıtlı olduğu odalarda evrak toplamak için yoğunluk devam etmektedir. Bu zaman zarfı içerinde kerestecilerimiz ile Başkan Vekilimiz Bülent Temelli ve Keresteciler Odası Başkanı Ziya Turan tarafından bir toplantı gerçekleştirdik. Kerestede başvuru sayılarımız da hızlıca artacaktır. Oluşmuş olan başvuru yoğunluğundan dolayı 30.11.2023 Perşembe günü saat 23:59’da mobilya ve kereste sektörlerimiz için başvuruları bir süre donduracağız. Dondurduğumuz bu süre zarfı içerisinde de şu ana kadar gerçekleştirilmiş ön başvuruların nihai sicil evraklarını almaya, ortaklık şartlarını yerine getirenlerin ise sicil ve kayıt işlemlerini yine aynı sıra ile tamamlayacağız. Ön başvurusu uygun bulunanlar için nihai başvuru evraklarının teslim edileceği son tarih ise 29.12.2023 saat 17:30 olarak belirledik. Bu tarihe kadar evraklarını teslim etmemiş olan adayların ön başvuruları geçersiz olacaktır. Şu ana kadar gelen başvurularımız ve belirttiğimiz takvimde gelen başvuruların işlemlerini tamamladıktan sonra ön başvuruların yeniden açılmasını tekrar değerlendirerek dondurmuş olduğumuz ön başvuru sürecine devam edeceğiz” dedi.

KAPASİTE RAPORU VEYA SANAYİ SİCİL BELGESİ İSTEYECEĞİZ

Mobilya yan sanayi ön başvuru süreçlerini aktaran Başkan AYHAN, “01.12.2023 tarihi itibari ile mobilya yan sanayi için ön başvurularımızı almaya başlayacağız. Ön başvurular aynı mobilya ve ağaç işlerinde olduğu gibi www.imaskop.com internet adresimiz üzerinden gerçekleşecektir. Ön başvuru tarihinden önce yine aynı internet sayfamızda başvuru rehberimizi yayınlayacağız. Mobilya yan sanayinde faaliyet gösteren esnaf ve tacirimiz için son ön başvuru tarihimiz 31.12.2023 saat 23:59 olacaktır.

Mobilya yan sanayimizin talepleri değerlendirilerek aynı mobilyada olduğu gibi yapı tipleri belirledik. Yan sanayi yapılarımız 2 katlı olacak. 1. katın kat yüksekliği 6.5 metre olacak. Yan Sanayi A Tipi 250 m2, Yan Sanayi B Tipi 500 m2, Yan Sanayi C Tipi 1000 m2, Yan Sanayi D Tipi 1500 m2 olacaktır. Genel gider katılım payları da yine mobilyada olduğu gibi 250 m2 için 1000 TL, 500 m2 için 2000 TL, 1000 m2 için 4000 TL 1500 m2 için 6000 TL olacaktır. Sermaye ödememiz ise tüm ortaklarımızda olduğu gibi 20.000 TL şeklinde uygulanacaktır. Burada önemli bir hususun altını çizmek isterim. Yan sanayi başvurularımızda ortak adaylarımızın iştigal olduğu meslekte mutlaka ana sanayimiz olan mobilya ve ağaç işleri ile ilgisinin olduğunu ve bu ilişkinin de kapasite raporu veya sanayi sicil belgesi ile belgelendirilmesi gerecektir. Bu kapsamda mobilya ve ağaç işlerine bağlantılı yan sanayi sektörlerimiz ise tekstil, kâğıt, kimya, plastik, alüminyum ve demir dışı metaller, cam, metal ve makine olacaktır. Bakanlık programı usul ve esasları kapsamında en hassas şekilde değerlendirme yapacağız, gerekli gördüğümüz durumlarda işletme ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Yan sanayimiz ile ilgili gelecek sıkça sorulan soruların cevaplarını yine internet sitemizde ve sosyal medyamızda yayınlayacağız. Yan sanayimiz için belirlenen yapı tipleri içinde yaklaşık maliyetlerin bugünün koşullarında aynı mobilya yapı tiplerimizde olduğu gibi olacağı tahmin edilmektedir “dedi.

MOBİLYA YAN SANAYİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ön başvuru sürecinde istenen bilgiler ve dokümanları www.imaskop.com internet adresi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda esnaf ve tacirlerden vergi levhası, kayıtlı oldukları odadan alınacak güncel tarihli NACE kodlu faaliyet belgesi, şirketler için ticaret sicil tasdiknamesi, imza sirküsü, geçerli sanayi sicil belgesi veya kapasite raporunu sisteme yükleyerek ön başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.