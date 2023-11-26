Hentbol Erkekler 2. Lig D grubunda ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünü 32-27 mağlup eden İmider Atlas Spor ligin ilk yarısında ki tüm maçlarını kazanarak ilk yarıyı lider tamamladı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan yönetici Oğuzhan Sungur “ Bugün deplasmanda zorlu geçen bir maçı kazandık. Maçın her dakikası heyecanla doluydu. Ligin ikinci yarısında da aynı performansı gösterip 1. Lig yolunda tüm şehrimizi desteğe bekliyoruz.” dedi.

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