Hentbol Erkekler 2. Lig D grubunda ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünü 32-27 mağlup eden İmider Atlas Spor ligin ilk yarısında ki tüm maçlarını kazanarak ilk yarıyı lider tamamladı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan yönetici Oğuzhan Sungur “ Bugün deplasmanda zorlu geçen bir maçı kazandık. Maçın her dakikası heyecanla doluydu. Ligin ikinci yarısında da aynı performansı gösterip 1. Lig yolunda tüm şehrimizi desteğe bekliyoruz.” dedi.

HABER MERKEZİ