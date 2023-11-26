Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleşen dehşet verici bir olayda, N.K. (40) adlı şahıs, annesi Fahriye Kaya (54) ve eşi Halime Kaya'yı (44) evlerinde tabancayla vurarak kan donduran bir cinayete imza attı. Cinnet geçirdiği tahmin edilen N.K., olay yerinden kaçtı.

Yeşiloba Mahallesi'nde yaşanan trajedi, N.K.'nın annesi Fahriye Kaya'nın evine gitmesiyle başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek feci bir noktaya evrildi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine N.K., tabanca kullanarak annesi Fahriye ve eşi Halime'yi başlarından vurdu.

Olayın duyulmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Halime Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak durumunun kritik olduğu belirlendi.

Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Halime Kaya'nın cesedi, otopsi için beklerken, polis ekipleri ise olaya karışan N.K.'yı yakalamak için detaylı bir çalışma başlattı.