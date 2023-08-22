Bursa'nın Karacabey ilçesinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Hayırlar ve Ekinli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangının dumanları, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek, 177 Orman Yangın İhbar hattı aracılığıyla yetkililere bildirildi. Olayın hızla duyurulmasının ardından, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına, arazözler ve iş makineleri de destek sağlarken, yangını kontrol altına alma çabalarına helikopter de havadan katıldı.

Yangın söndürme operasyonunu yakından takip eden isimlerden biri de Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan oldu. Belediye Başkanı, bölgeye gelerek ekiplerin çabalarını yakından gözlemledi ve koordinasyonu sağladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerinin yürüttüğü tahkikat ise hala devam ediyor. Olayın nasıl başladığı ve hangi faktörlerin yangına yol açmış olabileceği konusunda detaylı bir inceleme sürdürülüyor.

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