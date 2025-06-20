HSK kararnamesiyle İnegöl’den 7 savcı ve hâkim farklı illere atanırken, 8 hakim ve savcı İnegöl’e atandı.

HSK Birinci Dairesi tarafından hazırlanan adli ve idari yargı kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre Türkiye genelinde 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti. 24 ilin başsavcısı da değişirken, İnegöl Adliyesi de kapsamlı bir atama ve tayin süreci yaşadı.

İşte tayin olan ve İnegöl’e gelen hakim ve savcılar;

İnegöl Cumhuriyet Savcısı Cüneyt Orak, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

İnegöl Cumhuriyet Savcısı Ercivan Çelik, Karabük Cumhuriyet Savcılığı

İnegöl Hâkimi Doğukan Ateş, Şanlıurfa Hâkimliği

İnegöl Cumhuriyet Savcısı Özdemir Dede, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

İnegöl Hâkimi Hüseyin Erdemoğlu, Malatya Hâkimliği

İnegöl Hâkimi Cansu Atala, Gebze Hâkimliği

Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı İlyas Demiralp, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Enes Mirza Doğan, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı

İnegöl Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Doğan, Hatay Cumhuriyet Savcılığı

Gemerek Cumhuriyet Savcısı Emre Güncan, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı

İnegöl Cumhuriyet Savcısı Harun Kurtulan, Kadirli Cumhuriyet Savcılığı

İslâhiye Hâkimi Selime Yavuz Beyrek, İnegöl Hâkimliği

Gemerek Hâkimi İrem Bike Güncan, İnegöl Hâkimliği

İnegöl Hâkimi Ayşe Erdemoğlu Malatya Hâkimliği

Kangal Cumhuriyet Savcısı Emre Özdoğan, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı

Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcısı Ümit Caner Yıldırım, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı