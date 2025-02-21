İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kızı İpek ile birlikte izlediği Puşude-i Siyah (Kara Örtü) adlı tiyatro gösterisi 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezinde sahnelendi.

8 Temmuz 1920’de Bursa’nın Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine 10 Temmuz 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne kara örtü (Puşude-i Siyah) örtülmüştü.



İşgal sırasında Bursa merkez dahil birçok ilçelerde büyük kıyımlar yaşanmış, evler yağmalanarak yakılmıştı. Yaşanan acıların hala dün gibi hatırlandığı bu durum yıllar sonra Zerrin Tığlıoğlu’nun yazarlığını, Metehan Gündüz ve Yunus E. Karabacak’ın yönetmenliği yaptığı oyunla tiyatro gösterisi olarak sahnelendi.



Altın Nesil Koleji Tiyatro grubunda yer alan Hiranur Derman, Salih Akyol, Alper Efe Sevinç, Ezgi Gümüş, Defne Gülmez, Asya Orhan, Ali Gülle, Ceren Ergün, Mustafa Çağrı Bayraktar, Ali Kocaağa, Enes Uğurdağ, Kerem Boztepe ve Yunus Emre Karabacak’ın rol aldığı Puşude-i Siyah adlı oyunda, Hatice Erva Yeni ile Nur Asya Çam ışık ve ses tasarımında, Şeyma Özçiftçi ve Rüveyda İnci Yıldırım da dekor tasarımında görev yaptı.



Bursa’nın işgali esnasındaki yaşanan olayları ve işgalden kurtuluşunu başarılı bir şekilde sahneleyen öğrenciler büyük alkış aldı.

Tiyatro gösterisinde Bursa’nın işgalden kurtulması sonrası TBMM’deki kara örtü kaldırıldı.