İNEGÖL ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ TRANSFERLERE DOYMUYOR

İnegöl Anadolu futbol kulübümüz Anadolu fk'dan orta saha oyuncusu Eray Sade, sağ bek Semih Cuma, Kelesspor’dan orta saha oyuncusu Eren Büyük, Mobilyaspor’dan orta saha oyuncusu Burak Ağırman ve Cerrahspor’dan kanat İbrahim Çiftçi ile 1 yıllık anlaştı.

Kulüp Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Vekili Sinan Coşkun;

Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünde mevcut oyuncumuz Kelesspor’dan orta saha oyuncusu Eren Büyük, Mobilyaspor’dan orta saha oyuncusu Burak Ağırman ve Cerrahspor’dan kanat İbrahim Çiftçi ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Eren Büyük, İbrahim Çiftçi ve Burak Ağırman bu liglerde adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncular.Takımımıza katkı sağlayacaklarından şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Prensipte anlaşmaya vardığımız oyuncularımız var. Yakında hepsi ile resmi imzaları atarak takımımıza katacağız.” ifadelerini kullandı.

Burak Ağırman ise Anadolu fk gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek,

“İlk önce bireysel anlamda iyi bir performans sergileyip takımıma katkıda bulunmak istiyorum.

Sonra takım halinde inşallah bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Bu hedef için buraya geldim.

Hedeflere ulaşmak için çok çalışmamız lazım. Çok çalışıp hedefe ulaşacağız inşallah.

Anadolu fk camiasını yakından biliyorum. 2. senesinde geldiğim için mutluyum. Taraftarlarımızın

desteklerini bekliyoruz.” dedi