İnegöl'de endemik bitki örtüsüyle zengin bir floraya sahip bölgede bal hasadı başladı. Geçtiğimiz yıl 52 ton bal üreten İnegöl’de bu yıl arıcılar, yüzde 40'lık bir artış hedefleyerek 70 ton bal üretmeyi planlıyor. Arı kolonilerinin ve üretimin her yıl artış gösterdiği belirtiliyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı Hocaköy Mahallesi'ndeki hasatta, arıcılar ve sektör temsilcileri hazır bulundu. Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu’nun kovanlarından yapılan bal hasadı, üreticilerin yüzünü güldürdü. Son yıllarda iklim değişiklikleri ve arı ölümleri nedeniyle düşen rekolte, bu yıl artışa geçti.

Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu, İnegöl’de arıcılık konusunda yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti ve arıcıların en büyük ihtiyacının kovan olduğunu vurguladı. Belediye başkanının arıcılara verdiği destekle birlikte üreticilerin bilinçlendiğini, arı kolonilerinin artması için çalıştıklarını dile getirdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tarım ve hayvancılığın İnegöl’de önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Şehirde 235 arıcının faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 12 bin arı kolonisi bulunduğunu aktaran Taban, geçen yılki 52 ton bal üretiminin bu yıl 70 tona ulaşmasını beklediklerini belirtti. Belediye olarak arıcılıkla ilgili eğitimler ve kovan dağıtımları gibi destekler sunduklarını ekledi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise İnegöl’ün doğal örtüsünün arıcılık için büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini ve arı ürünlerinin sadece gıda değil, sağlık alanında da büyük önem taşıdığını vurguladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise balın şifa kaynağı olduğunu, arıların ürettiği her şeyin insan sağlığı için faydalı olduğunu belirterek, bereketli bir sezon diledi.