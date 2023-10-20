Önceki gün AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Ankara ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan yeni stadyum için söz aldıklarını duyurmuşlardı. Başkan Taban bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, en az 10 bin kişi kapasiteli yapılacak yeni stadyumun Mesudiye Mahallesindeki spor alanı için ayrılan 66 dönümlük alanda yapılacağını açıkladı.

Başkan Taban açıklamlarında şu sözlere değindi;

SÜREÇ BAŞLIYOR

Başkan Taban, “Hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Allah nasip ederse yarın bununla ilgili Genel Müdürlük düzeyinde, proje ekipleri düzeyinde ve belediyemiz, çalışma ekibimiz, milletvekilimiz bir toplantı yapacağız. Bu toplantı neticesinde inşallah hızlı bir şekilde projelendirme safhası ve ihale edilme safhasının ardından kazma vurma sürecine taşımak istiyoruz. Sağ olsun sayın Bakanımız bu konuyla ilgili ciddi anlamda ilgi ve alakayla bu müjdeyi verdiler. Biz de şimdi süreçleri işletiyor olacağız.”

MESUDİYE MAHALLESİNDE YAPILACAK

“Stadımız 10.000 kişiden az olmayacak. Tabi burada daha önce Spor Bakanlığının yapmış olduğu projeleri de değerlendireceğiz. Projelerin alana oturumu da önemli. Alandaki bu kapasitenin ne kadar karşılandığı daha önemli bir nokta. Mesudiye Mahallemizdeki spor alanımızda bununla alakalı bir prototip. Şu anda biz İnegöl Belediyesi olarak mimarlarımız, Fen İşleri Müdürümüz arkadaşlarımız çalıştılar. Önümüzde bir taslağımız var. Fakat bununla alakalı son halini teknik heyetin değerlendirmesi sonucu vermek istiyoruz. Ama güzel olacak inşallah İnegöl’ümüzün uzun yıllardır beklediği gerçekten çok önemli bir proje olacak. Özellikle spor camiamızın ben bu konuyu heyecanla beklediğini biliyorum ve onların da gerçekten bu heyecanını giderecek güzel bir eser ortaya çıkaracağımıza inanıyorum.”

ESKİ STAT NE OLACAK?

“Mevcut alan bir millet bahçesi olabilir. Güzel bir yaşam alanı olabilir. Bununla alakalı tabii ki kamuoyumuzun da düşüncesini almak isteriz. Ancak malumunuz yer yine Spor Bakanlığının yeri. Mülkiyeti Spor Bakanlığında olan bir yer.”

ZEMİN ETÜDÜNE BAŞLADIK

“Projeler kolay olgunlaşmıyor. Bu projelerle alakalı bakanlığımızın her türlü olasılığı da öngörerek bazı çalışmalar ortaya koyduk. Yani burada alternatif çalışmalar da göz önünde bulunuldu. Nihayet itibarıyla yeni stat yerinde duracak malumunuz maçlar devam ediyor. Yeni Stat da ne çok uzakta ne de şehrin içerisinde kalacak bir noktada olacak. Bizim de şu anda biliyorsunuz bu bahsettiğimiz yer spor alanı olarak planladığımız bir alandı. Orada şu anda bir spor yapısı var zaten biliyorsunuz amatör kulüplerimizin kullandığı. İnşallah o alan içerisinde bir değerlendirme yapacağız. Bir proje çizimi ne kadar sürer bilemiyorum ama yani 2-3 ay zaman alır diye düşünüyorum. Dün ki görüşmeler neticesinde bugün hemen zemin etüdüne başladık. O bilemesine 15-20 gün olan bir süreç. Alan 66 dönüm ama içerisinde spor alanı var, parçalı bir alan ama içerisine stadımızı oturduğumuz bir prototipimiz var. Bakanlığımızın önereceği prototipinde standartları metrekareleri de aşağı yukarı buna yakın.”

Seher Yaşa