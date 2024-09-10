Vestel, Avrupa pazarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atarak Berlin’deki ilk mağazasını ’Vestel Express’ konseptinde açtı. Aynı zamanda, Avrupa’daki ilk online mağaza vestel.com/de de Eylül ayı itibarıyla faaliyete geçti.

Vestel, Avrupa pazarındaki büyüme hedefi kapsamında Almanya’nın başkenti Berlin’in en işlek caddelerinden Friedrichstraße’de, Avrupa’nın ilk ’Vestel Express’ mağazasını açtı. Berlin’de gerçekleştirilen açılış törenine, Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Şule Zorlu ve Selen Zorlu Melik, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, Vestel CEO’su Ergün Güler ve Vestel Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Vestel CEO’su Ergün Güler, Türkiye’de elde ettikleri çoklu kanal (omni-channel) deneyimi başarısını Almanya’ya taşıdıklarını belirterek, “Küresel pazarlardaki güçlü büyüme stratejimizde kendi markalarımızla ilerleyeceğiz. Büyüme adımlarımızdan birisi de global ana markamız Vestel ile Avrupa’ya açılmak. Artık Vestel markasıyla Avrupa’daki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Bu doğrultuda, Türkiye’de çoklu kanal (omnichannel) deneyiminin öncüsü olarak elde ettiğimiz başarıyı Almanya’ya taşıyoruz. Üç yıl önce Türkiye’de başlattığımız ’Vestel Ekspres’ konsepti, klasik alışverişi dijital deneyimle birleştirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkardı. Şimdi bu başarıyı Avrupa’ya taşıyarak, Berlin’in en işlek caddelerinden biri olan Friedrichstraße’de Avrupa’nın ilk ’Vestel Express’ mağazasını açtık. Bu mağaza ile Akdeniz’in zarif tasarımlarını ve Vestel’in üstün teknolojisini Alman tüketicilerle buluşturuyoruz” dedi.

Alman tüketiciler Vestel’e bir tıkla erişebilecek

Güler, şirketin çoklu kanal (omnichannel) yolculuğunda, fiziksel mağazayla pürüzsüz online alışveriş deneyimi ile sunarken, Avrupa’daki ilk online mağazasını vestel.com/de Eylül ayı itibarıyla faaliyete geçirdiğini de duyurdu. Güler, “Almanya’daki müşterilerimiz bundan böyle, Vestel’in ileri teknoloji ürünlerine ülkenin her yerinde, yalnızca bir tıkla erişebilecek. Türkiye’de Vestel.com.tr müşterilerine özel sunduğumuz ayrıcalıkları, Almanya’da da sunuyoruz. Bu şekilde pazarı dönüştürürken farkımızı da ortaya koyacağız. Online mağazamız üzerinden sunduğumuz zengin ve kesintisiz site deneyimi, gelişmiş müşteri desteği, güvenli alışveriş imkânı ve kapsamlı teslimat çözümleri ile alışveriş deneyimini en üst seviyeye taşıyoruz” diye konuştu.

Güler, Türkiye’de halihazırda alışık oldukları ancak Avrupa’da henüz sunulmamış satış sonrası hizmetlerle de Alman tüketicilere Vestel farkını göstereceklerini belirtti. Söyledi. Güler, “Ücretsiz nakliye ve montaj, ek garanti ve 90 gün iade fırsatı gibi öne çıkan hizmetlerimizle Almanya’daki en küçük kasabaya ve köye kadar ulaşarak, tüketicilerimize hem dijital hem de fiziksel alışveriş deneyiminde yeni bir standart sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknoloji, tasarım ve şıklık bir arada

Şirket, Almanya pazarında ulaşılabilir lüks, farklılaşan tasarım ve üstün kullanıcı deneyimi ile güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor. Özellikle Retro serisi ile zamansız şıklığı modern teknolojiyle buluşturuyor. Moda tasarımcısı Aslı Filinta ile gerçekleştirilen iş birliği, Akdeniz’in sıcaklığını ve zarafetini Vestel ürünlerine yansıtarak Almanya’daki tüketicilere farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Güler, “Vestel teknolojisinin sunduğu yeniliklerle birlikte müşterilerimizin hayatlarına tasarımlarımızla da renk, ahenk ve tutku katmayı amaçlıyoruz” diyerek, tasarımın Vestel için sadece estetik bir unsur değil, aynı zamanda sürdürülebilirliğin bir parçası olduğunu belirtti. Güler, şirketin, ‘Fashion for Home, Passion for Life’ mesajıyla Akdeniz enerjisini Alman kullanıcılarının evlerine taşıyarak, tutkuyla yaşanan keyifli bir hayat vaadi sunduğunu vurgularken, “Türkiye pazarında güçlü olduğumuz küçük ev aletleri kategorisinde, özellikle kahve makineleri ve süpürge ürünlerimizle Almanya’dan başlayarak, tüm Avrupa pazarında, ardından da farklı coğrafyalarda önemli atılımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Şirketin uluslararası arenada kazandığı 971 tasarım ödülünün bu alandaki iddialarını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Güler, geleceğin dünyasına bugünden yön vermeyi amaçladıklarını hatırlattı. Güler, “Bu yenilikçi yaklaşım ve müşteri odaklı hizmetlerimiz sayesinde, Alman tüketicilere benzersiz bir deneyim sunarken Almanya pazarında fark oluşturacağız” ifadelerini kullandı.