İnegöl Belediyesi, Akhisar ve Karalar Mahallelerinde temel eğitim okul alanı, ortaokul ve lise düzeyinde okulların yapımı için toplamda yaklaşık 35 bin m2’lik alanı Milli Eğitim Bakanlığına tahsis etti. Meclisten oy birliği ile geçen karar ilişkin konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Nüfus artışıyla beraber şehrimizde yeni ihtiyaçlar doğmakta. Biz de bugün İnegöl Belediyesi Meclisi olarak bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımıza ilgili yerleri tahsis ederek bir anlamda yer sorunlarını çözmüş oluyoruz” dedi.

İnegöl Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü 14.30’da gerçekleştirildi. 8 gündem maddesiyle toplanan mecliste, İnegöl’e dair gündem dışı konular da masaya yatırılarak istişareler yapıldı.

Gündemin 3’üncü maddesinde Akhisar Mahallesi 465 ada 1 parselde bulunan 9991 m2 arsa, 465 ada 2 parsel 8002 m2 arsa, 719 ada 1 parselde bulunan 6999 m2 arsa ve Karalar Mahallesi 134 ada 1 parselde bulunan 8762 m2 arsanın Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi görüşüldü. Mülkiyeti İnegöl Belediyesine ait taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre; temel eğitim okul alanı, lise ve ortaokul alanı planlı olduğu, ilgili parseller üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul yapılması planlandığı gerekçesiyle 2 yıl içerisinde başlanıp 5 yıl içerisinde bitirilmesi şartıyla 10 yıl müddetle Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi konusu İmar Komisyonunca oy birliği ile kabul edilerek meclise sunulduğu ifade edildi.

Belediye Başkanı Alper Taban'dan Milli Eğitim Açıklaması

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin büyümesi ve nüfus artışı ile birlikte eğitim alanında ortaya çıkan ihtiyaçlara değindi. Taban, şehirdeki öğrenci sayısının yaklaşık 73 bin, öğretmen sayısının ise 4 bin civarında olduğunu belirtti ve bu büyük eğitim kadrosunun hizmet verebilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı. Belediye olarak, Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alanın devrini gerçekleştirdiklerini ve böylece eğitim kurumlarının yer sorununa çözüm getirdiklerini ifade etti. Ayrıca, bu alanların Bakanlık tarafından yatırım planlamasına dahil edileceğini umduğunu belirtti ve sürece katkı sunan herkese teşekkür etti. Taban, sadece eğitim değil, sağlık, diyanet ve diğer kamu hizmetleri için de gerekli yer tahsislerinin devam edeceğini açıkladı. Yer tahsisi önerisi meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Şehit Ali Rıza Atalay'ın İsmi Hilmiye Mahallesinde Yaşatılacak

Belediye meclisinin Haziran ayı toplantısında gündeme gelen ve komisyona sevk edilen bir diğer konu da Hilmiye Mahallesi'ndeki Hilmiye Caddesi'nin isminin Şehit Ali Rıza Atalay Caddesi olarak değiştirilmesi oldu. 1969 doğumlu ve 69/4 tertip olarak Şırnak Silopi Hava İndirme Tugayı 1. Tabur 2. Bölük'te askerlik görevini ifa ederken, Silopi'de terörist takibi sırasında mayına basarak şehit düşen Ali Rıza Atalay'ın isminin yaşatılması kararlaştırıldı. Bu değişiklik, Şehit Ali Rıza Atalay'ın aziz hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla önerildi ve mecliste oy birliği ile kabul edildi.