Hayvan üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği ihale, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi salonunda saat 10.00’da başladı. İhalede 60 m²’lik 114 büyükbaş, 25 m²’lik 20 küçükbaş, 12,5 m²’lik 24 küçükbaş hayvan kotrası ile birlikte 8 kurban kesim alanı satışa sunuldu. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede 52 büyükbaş ve 33 küçükbaş hayvan kotrası ile 6 kesim yerinin kiralaması yapıldı.

Kotra kiralamaları, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın’ın başkanlığında; Meclis Üyesi ve Tarım Komisyonu Başkanı Selahattin Külcü, Veteriner İşleri Müdürü Yahya Kani ve belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hasan Aydın, ihaleden önce yaptığı açıklamada, 2021 yılında hizmete giren modern hayvan pazarının, bu yıl da Kurban Bayramı sürecine hazır hale getirildiğini söyledi. Aydın, üreticilerin ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere prefabrik yatakhaneler, duş ve tuvalet alanları, mescit, yem deposu, veteriner noktası ve sosyal alanların yer aldığı tesisin tüm imkanlarıyla hazır olduğunu belirtti.

Bu yıl toplam 158 kotra ve 8 kesim alanı için ihale düzenlendiğini belirten Aydın, geri kalan kotraların ise geçtiğimiz yıl kiralayan kişiler tarafından yeniden kiralandığını ifade etti. Kotra fiyatları açık artırma ile belirlendi. Başlangıç fiyatları büyükbaş için 45 bin TL, 25 m² küçükbaş için 12 bin TL, 12,5 m² küçükbaş için 7 bin TL, kesim yerleri için ise 8 bin TL olarak açıklandı. Satış sonrası kalan kotralar, doğrudan satış yöntemiyle daha yüksek bedellerle kiralanabilecek.

Hayvan pazarına girişlerin 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü başlayacağı, pazarın ise 9 Haziran 2025 tarihinde boşaltılarak belediyeye teslim edileceği belirtildi. Yapılan kiralamalar sonucunda İnegöl Belediyesi toplamda 2 milyon 841 bin TL gelir elde etti.