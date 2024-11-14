Kurumsal dönüşüm çalışmalarına verdiği önemle şehirle birlikte İnegöl Belediyesi’ni de nitelik ve nicelik olarak geliştiren bir yönetim anlayışı ortaya koyan Belediye Başkanı Alper Taban öncülüğünde, İnegöl Belediyesi bünyesinde 3 yeni ofis kuruldu. Kamuda Sürdürülebilir Katma Değerli Yalın Yönetim mottosuyla çalışmaları 2021 yılında başlatılan Yalın Belediyecilik faaliyetleri kapsamında Yalın Ofis, farklı kaynaklardan şehre yeni olanaklar üretmek adına AB ve Dış İlişkiler Ofisi ve şehrin marka gücünü arttırma noktasında çalışmalar yürütecek olan İnegöl Marka Ofisi, bugün İnegöl ve farklı şehirlerden misafirlerin de katıldığı özel bir lansman ile tanıtıldı.

OFİSLER ZİYARET EDİLDİ

Bugün 10.00’da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası çok amaçlı salonunda başlayan lansmanda, kurulan ofislerin çalışmalarına dair sunumlar ve bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca Yalın Öneri Sistemi ödül töreni de burada gerçekleştirildi. Belediye Hizmet Binası 3. Katında bulunan ofislerin ziyaretiyle birlikte aynı zamanda Yalın Koridor turuyla beraber anlatımlar ve bilgilendirmeler yapıldı.

İNEGÖL HER GÜN ÜZERİNE KOYARAK GELİŞİMİNİ SÜRDÜREN BİR ŞEHİR

Lansmanda misafirlere hitaben konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin geçmişten gelen gücüne ve sürekli gelişim anlayışına dikkat çekti. Kendi görev süresiyle birlikte İnegöl’ün bu gelişimini arttırarak sürdürme gayretinde olduklarını da vurgulayan Başkan Taban, “Bugün güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. İnegöl Belediyesi 1870 yılında kurulmuş köklü bir kurum. O günden bugüne de her gün üzerine koyarak gelişmesini sürdüren bir kurum. Bu şehir aynı zamanda tarihe şahitlik etmiş, ortaya koyduğu katma değerle de Türkiye ekonomisine omuz veren nadiden şehirlerden biri. Ben de bu şehrin 33’üncü Belediye Başkanıyım. Bizler de göreve geldiğimiz ilk günden bu yana şehrimize ne katabiliriz? Kurumumuzu daha iyi bir noktaya nasıl getiririz konusunda çalışmalar yaptık” dedi.

KURUMSAL DÖNÜŞÜM KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Bir yandan şehri imar ederken bir yandan şehri yöneten kurum olan İnegöl Belediyesi’nin kurumsal değişim ve dönüşümünü de sürdürdüklerini dile getiren Alper Taban, şöyle konuştu: “Tabi sadece şehrin fiziksel dönüşümü değil, aynı zamanda kurumsal dönüşüm çalışmalarını da kararlılıkla yürüterek gelecekte daha fazla söz sahibi olabilmek adına bu hareketle devam ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar ilkler diyebileceğimiz çalışmalarımız oldu. Teknolojik değişim ve dönüşüm çalışmaları adı altında ciddi çalışmalar yaptık. Özellikle kurum tarafında e-devlet yatırımlarımıza önem verdik. Şu anda yaklaşık 50 civarında hizmetle Türkiye genelinde tüm belediyeler arasında en fazla hizmet veren kurum unvanına sahibiz. Yine Yalın Belediyeciliği Türkiye’de ilk uygulayan ilçe belediyesi olduk. Bir Japon metodolojisi yalın. Yalın çalışmayı vurgulayan, israfı önleyen, verimliliği merkeze koyan, gelişmeyi arzu eden bir anlayış. Çözüm Merkezimiz Türkiye’ye örnek bir merkez. Vatandaşlarımızın kurumla kurduğu tüm iletişimlerde direk aradığında 5 saniye içerisinde telefonla ulaşabildiği bir merkez.”

YENİ DÖNEMDE DE YENİLENME DEVAM EDECEK

“Kendimizi sürekli yenilemeye devam edeceğiz. Gerek yeni nesil belediyecilik anlayışı gerek çözüm odaklı yaklaşım, ortak aklın kullanımı, dijitalleşme ve akıllı kentlilik… Aynı zamanda değerlerimizi de koruyarak bunları yapacağız. Ulaşılabilirliğimizi, şeffaflık ve güvenilirliğimizi arttırmaya devam edeceğiz. Liyakat ve ehliyet odaklı yönetim anlayışımızla öz kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada, bu değerler üzerinde ürettiklerimizle başkaca şehirlere ve kurumlara örnek olmaya çalışacağız. Yeni dönemde bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine koymaya devam edeceğiz.”

İNEGÖL’E ÖNEMLİ YATIRIMLAR ÇEKİLECEKTİR

Başkan Taban’ın ardından BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram kısa bir konuşma yaptı. “Birlik olarak bizim ana görevlerimizden bir tanesi bölgemizde proje kültürünü yaygınlaştırmak ve geliştirmek” diyen Bayram, “Bu anlamda 2010 yılında faaliyete geçtikten sonra bölgemizde çeşitli destek ve çalışmalarla bu misyonumuzu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte son dönemde belediyelerimizde proje yazma anlamında projeleri geliştirme anlamında kurulan yeni yapılar var. Bunlardan birini de bugün İnegöl Belediyesi bünyesinde hayata geçirmiş oluyoruz. Ben başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Proje kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte eminim ki hem BEBKA hem de diğer ulusal ve uluslararası fon sağlayan kurum ve kuruluşlardan İnegöl’e önemli yatırımlar çekilecektir” ifadelerinde bulundu.