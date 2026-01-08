İnegöl Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısı için Çarşamba günü toplandı. Başkanvekili Fevzi Dülger Başkanlığında toplanan meclis, Ocak ayı olağan meclis toplantısında 15 gündem ve 2 ilave gündem olmak üzere 17 konuyu masaya yatırarak karara bağladı. Mecliste özellikle 3 konu öne çıktı. İnegöl Belediyesi’nin kırsal mahallelere hizmet götürme konusundaki kararlılığını ortaya koyan önemli bir adım atılırken, Belediye Meclisi kırsal bölgelerde doğal gaz altyapısının oluşturulmasını sağlayacak düzenlemeyi oy birliğiyle kabul etti.

OY BİRLİĞİ OLMADAN ADIM ATILMAYACAK

Meclis gündeminin 11’inci maddesinde Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkii 153 ada 938 nolu parselin yayla vasfının değiştirilmesi konusu ele alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Meclis Başkanı Fevzi Dülger, “2016-2017 yıllarında bu konuyla ilgili burada bir plan yapılmıştı. Daha sonra Plancılar Odasının yaptığı itirazla mahkeme itirazı haklı bulup bu planı iptal etti. Sonrasında bu işle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün arka planda çalışmaları devam etti. Neden? Çünkü burada 30-40 yıllık devam eden bir problem var. Bu problemi nasıl çözeriz diye bir çalışma yapılmış. Bugün yine önümüze geldi. Biz de İmar Komisyonu olarak konuyu görüştük. İmar Komisyonunda oy çokluğuyla buranın aynı şekilde çözüm üretilmesi yönünde bir karar verdik. Lakin daha sonra yaptığımız görüşmelerde burayla alakalı genel bir konsensüs olmadığı taktirde herhangi bir işlem yapmama yönünde karar aldık. Bununla alakalı bugün komisyon raporunun reddini oylayacağım. Bölgede yaklaşık 650-700 dolayında yapı olduğuna dikkat çeken Fevzi Dülger, “Ama bunlarla ilgili daha önce çalışma yapılmış, plan yapılmış. Belediye bu planı neden yapmış? Burayı kırsal turizm adına İnegöl’e kazandırmak adına yapmış. Ama mahkeme bu planı iptal etmiş. Mahkemenin gerekçelerine baktığımızda alanın meradan çıkarılması. Burada bir çalışma yapılacaksa önce meradan çıkarılması yönünde çalışma yapılması gerekiyor şeklinde bir durum vardı. Komisyonda bir karar aldık lakin bu konuyu İnegöl Belediye Meclisi bir kişi dahi istemiyorsa, bu konuyla ilgili hiçbir işlem yapmayalım dedik” dedi.

MECLİS ÜYELERİNİN OY BİRLİĞİ İLE REDDEDİLDİ

Meclis Başkanı Fevzi Dülger’in ardından mecliste parti gruplarının sözcüleri konuya ilişkin fikir ve görüşlerini bildirdi. Ardından İmar Müdürlüğünün talebinin reddi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

KIRSALA HİZMET GÖTÜRME KARARLILIĞI ÖN PLANA ÇIKTI

Gündemin 14’üncü maddesinde ise Fen İşleri Müdürlüğünün meclise taşıdığı kırsal mahallelerin doğal gaz alt yapı çalışmaları konusu görüşüldü. Belediye Meclisi’nde görüşülen konu kapsamında, doğal gaz dağıtım şirketinin kırsal mahallelere doğal gaz ulaştırılmasına yönelik çalışmaları ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde, altyapı sürecinin önünü açacak bazı teknik düzenlemeler masaya yatırılırken, İnegöl Belediyesi’nin kırsal mahallelere hizmet götürme konusundaki kararlılığı ön plana çıktı.

HEPİMİZ KIRSALA HİZMETİN GİTMESİ YÖNÜNDE HEMFİKİRİZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Meclis Başkanı Fevzi Dülger, “İlgili doğal gaz dağıtım şirketinin kırsal mahallelere doğal gaz götürülmesi noktasında bazı talep ve bizden istediği taahhütleri var. Altyapı ve kaplamayla alakalı konularda İnegöl Belediyesi’nin sorumluluk almasını istiyorlar. Ayrı bir madde de var içerisinde, plansız alanlarda gaz götürülen yerlerde 10 yıl içerisinde yolu değiştirip deplase çıkarılırsa, bu deplasenin bedelini de belediyeden talep ediyorlar. Hukukçularımız ve ilgili arkadaşlarımız bu talepleri inceledi, herhangi bir beis olmadığını görünce meclisimize konuyu getirdik. Kazı dolguyla alakalı harç istenmemesi, köylerde kazılan yerlerin kaplamalarını İnegöl Belediyesi olarak bizim yapmamız ve bizim talebiniz üzerine gidilen yerlerde eğer ki 10 yıl içerisinde bir deplase istenirse, bedelini bizim ödememizi istiyorlar. Burada hepimiz kırsala hizmetin gitmesi yönünde hemfikiriz. Destek olan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İNEGÖL BELEDİYESİ ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKTU

Kırsal mahallelere doğal gaz götürülmesinin önünü açan düzenleme, tüm meclis üyelerinin onayı ve oy birliği ile kabul edildi. Bu noktada İnegöl Belediyesi kırsal mahallelere doğal gaz ulaşması adına önemli bir yükümlülüğü üstlenerek elini taşın altına sokmuş oldu.

DENETİM KOMİSYONU BELİRLENDİ

Gündemin 15’inci maddesinde ise İnegöl Belediyesi’nin 2026 yılı Denetim Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi görüşüldü. 5 kişiden oluşan komisyon için partiler; Mehmet Sargın, Murat Aydın, Süleyman Yılmaz, Nadim Sancar ve Fatih Mücahid Berber isimlerini teklif etti. Kapalı oylama ile yapılan komisyon üye seçimlerinde 5 kişi denetim komisyonu üyesi olarak seçildi.