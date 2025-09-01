Belediyenin adını kullanarak vatandaşların “kırtasiye yardımı” bahanesiyle telefonla arandığı, bu aramalar sırasında mobil bankacılık uygulaması indirmeleri ve kimlik bilgilerini paylaşmalarının istendiği bildirildi.
Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Son günlerde belediyemizin adı kullanılarak “kırtasiye yardımı” bahanesiyle vatandaşlarımız aranmakta, mobil bankacılık uygulaması indirmeleri ve kimlik bilgilerini paylaşmaları istenmektedir.
LÜTFEN BU TÜR ARAMALARA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ."
Kaynak: HABER MERKEZİ