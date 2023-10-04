İnegöl Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezine bu yıl kayıt hakkı elde eden öğrencilerin 3 hafta süren uyum programını tamamlayan 82 öğrenci 5.Mevsim Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen törenle Uyum programı tamamlama belgeleri takdim edildi.

İnegöl MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, İnegöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hanifi Çelik, bu yıl görev yapacak öğretmen kadrosu ve öğrenci velilerinin katıldığı tören, Merkez Müdürü Gökhan Yavuz'un açılış konuşmasıyla başladı. Merkez Müdürü Yavuz, uyum programını tamamlayan öğrencileri tebrik ederek başladığı konuşmasında, Bilim ve Sanat Merkezinin işleyişi vizyonu ve misyonu hakkında bilgilendirme yaparak, bu yıl gerçekleştirecekleri projeler ve çalışmalar hakkında kısaca bilgi verdi.

Merkez Müdürü Yavuz "Ülkemizin başarılı bilim insanları, siyasetçileri, sanatçıları, iş adamları, sporcuları, öğretmenleri, askerleri, doktorları, mühendisleri sizlerin arasından çıkacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılına dair büyük idealleri ve hedefleri olan Türkiye'nin insan kaynağının yetiştiği fidanlık olan Bilim ve Sanat merkezimiz işte burada bütün heyecanıyla yeni döneme hazırdır. Böyle duygularla yarından itibaren başlayacak ders programımızda bütün öğrencilere başarılar diler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başarılarla taçlandıracağımız bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ederim” dedi.

Ayrıca bu yıl görev yapacak öğretmen kadrosunun tanıtıldığı törende, Bilim ve Sanat Merkezinde mezun olan öğrenci Efe Koca onurlandırılırken; BİLSEM'e bu yıl kayıt yaptıran ilk öğrenci olan Yavuz Selim Bekler ise ödüllendirildi.

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