İnegöl’de Ramazan ayının getirdiği hareketlilik sürerken, yaklaşan bayramın heyecanı da çarşı ve pazarlara yansımaya başladı. Alışveriş yoğunluğunun arttığı bu dönemde esnafa yönelik beklenen düzenleme de açıklandı. İnegöl Belediyesi, bayram hazırlıkları kapsamında çarşı bölgesinde uygulanacak kaldırım serbestliğinin 7 Mart Cumartesi günü başlayacağını duyurdu.

ESNAFLAR SADECE KENDİ İŞ KOLU VE KENDİ İŞ YERİ ÖNÜNDE TEZGAH AÇABİLECEK

Konuya ilişkin Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kaldırım işgalleri ile ilgili esneklik 7 Mart Cumartesi itibariyle başlayacak. Her işletme kendi iştigal konusu ile sınırlı kalmak, kendi işyerinin önünde yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde tezgah açarak ürünlerini teşhir edebilecek. Yaya trafiğini engelleyen, kendi işyeri önü haricinde açılan tezgahlara, seyyar satışlara kesinlikle müsaade edilmeyecek. Esneklik uygulamamız Bayramın 1. günü (20 Mart Cuma) sona ermiş olacaktır.”