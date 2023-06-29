Esentepe mahallesinde meydana gelen kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay Esentepe mahallesi Esenler caddesi üzerinde bir sitede meydana geldi. Gökhan N.(31), komşusu Selami K. Arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya döndüştü. Kavgada Gökhan N. Elindeki bıçakla komşusu Selami K.'yı kolundan bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdılar. Şüpheli polis ekiplerince, bıçakla yaralanan genç ise Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.