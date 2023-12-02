İnegöl Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Yusuf Yıldız, " Sokak hayvanları ile mücadele ediyoruz, mücadele ediyoruz derken ormanlık alana belediyeler tarafından atılan sahipsiz köpeklerin banabilecekleri bir yuva yapmak için çabalıyoruz. Böyle bir proje başlattık. 15 gün önce yapmış olduğumuz; 12 köpeğin barınabileceği kulübeyi, bu akşam geldiğimizde bu vaziyette bulduk. Kendi bütçelerimizden ayırdığımız paralarla, emek vererek bunları yapıyoruz. Burada yapılan bu eylemi esefle kınıyorum. Bizler zamanımızdan, paramızdan, ailemizden vakit çalarak gecenin bir saati buralarda besleme yapmaktayız. Bunun tek sorumlusu belediyelerdir. Şehir merkezinde beslenmeyen, toplanıp ormana bırakılan canlarımızı koruma amaçlı yapmış olduğumuz mücadelemiz engellenmeye çalışılıyor." dedi.

Seher Yaşa