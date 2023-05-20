Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada üzerinde yarım milyon değerindeki Yatı taşıyan kamyonet, bariyerlere çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada yat, kullanılamaz hale geldi.

Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Kocaeli'den yüklediği yatı Antalya'ya götürmekte olan sürücü Yavuz Şipit(55) yönetimindeki 77 ACH 619 plakalı kamyonet, İnegöl'ün Avarlar kavşağı mevkiinde sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen sıfır yatta hasar meydana geldi. Sürücü kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza nedeniyle karayolunun tek şeridi kapandı. Araç ve yat çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.