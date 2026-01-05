Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Ağustos ayında yapılan ihale sonucunda İnegöl Devlet Hastanesi kantini 3 yıllığına kiraya verilmişti. Milyonların havada uçuştuğu ihalede en yüksek rakam olan yıllık 5 milyon 265 Bin TL'yi veren firma ihaleyi kazanmıştı. Aradan geçen 17 aylık süre sonucunda kira ödeme konusunda yaşanan sorun nedeniyle Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, kantin işletme ihalesini tek taraflı olarak fesh etti. İşletmeci bugün kantini boşaltarak ayrıldı. Yaşanan süreç sonrası İnegöl Devlet Hastanesi kantinsiz kaldı. Kantinin yeniden ihale edilmesinin ise yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ