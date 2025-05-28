Mesajla güne kötü şekilde uyanan vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu. Hastane veznesine borcun ne olduğunu soran bazı vatandaşlar cevap alamayınca, şikayet için yönetim katına çıktı. Hastane veznesinde uzun kuyruklar oluştu.

Gelen mesajda şu ifadelere yer verildi: "TC numarası ile İnegöl Devlet Hastanemize yaptığınız başvurunuza ait borcunuz bulunmaktadır. Yasal takibe girmemek için 7 gün içinde hastanemiz veznesine ödeme yapınız."

BORCU ÖTELEDİLER

Hastaneden vatandaşlara gönderilen SMS'lere bir yenisi daha eklendi. İkinci mesajda ise borcun ötelendiği açıklandı. Gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi; "Hastanemiz sisteminden 27.05.2025 tarihinde tarafınıza yollanan SMS ile borç bildiriminde 7 gün içerisinde vezneye başvurmanız belirtilmiştir. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeni ile mağduriyet yaşamamanız için sure 01.07.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Sağlıklı günler dileriz."

Kaynak: HABER MERKEZİ