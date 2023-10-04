Sağlık Gönüllülerinin düzenlediği Sağlıkta Sorumluluk ödülleri kapsamında İnegöl Devlet Hastanesi de ödüle layık görüldü.

İnegöl Devlet Hastanesi "En çok sosyal sorumluluk projesi üreten" dalda teşvik ödülüne layık görüldü.

Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, sosyal medya hesabından başarılarını şu ifadelerle paylaştı;

Şuraya dün gece itibari ile hastanemizin en son almış olduğu Türkiye"deki tek ödülün resmini bırakalım ki dostlarımız gurur ve mutluluğumuzu daha güzel paylaşabilsin.

Öznur Dede