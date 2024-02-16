Marmara Denizi'nde seyir halinde iken Karacabey açıklarında su alarak batan 'BATUHAN A' isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatına ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Sahil Yenice Mahallesi'nde toplanan TSK, AFAD, jandarma ve itfaiyeden oluşan ekipler gün boyunca aralıksız olarak arama-kurtarma çalışması yürütülüyor.

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) da Mudanya Gemi Kazası'na ilişkin olarak yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine etkin bir şekilde katılıyor.10 kişilik ekibi, kendilerine tahsis edilen bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 13 ekip, olay yerindeki kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.