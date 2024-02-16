Asıl mesleği radyo spikeri olan ve yerel seçimlerde muhtar adayı olacağını açıklayan bir radyocunun sosyal medya üzerinden radyo programı sunar şeklinde yaptığı konuşma gündem oldu.

Kadıköy’de daha önce radyo ve televizyon sektöründe spikerlik yapan Asuman İpek Dönmez yaklaşan 31 Mart seçimlerinde Merdivenköy Mahallesi’nden muhtar adayı olduğunu duyurdu. Seçimlere az bir süre kala çalışmalarını sürdüren muhtar adayı Asuman İpek Dönmez, eskiden yaptığı radyoculuk mesleğinden esinlenerek aday olduğu mahalleliye farklı bir kendini tanıtma yöntemi geliştirdi. Aynı zamanda kendi sosyal medyası üzerinden de çektiği videolarla mahallesinde yaşayan insanlara radyo spikeri gibi hitap eden Asuman İpek Dönmez, bu tarzıyla herkesin dikkatini çekiyor.

Farklı tarzıyla muhtar adayı Asuman İpek Dönmez, "İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Bir radyoculuk deneyimim var. Ulusal kanallarda ve yerel kanallarda yayın hayatım oldu. Pandemi dönemiyle ara verdim mesleğime eksiklikleri görünce mahalle muhtarı adayı oldum. Tabii bu tarzı görünce insanlar şaşırıyor. Ama ben iletişime dayalı olduğu için radyoculuk mesleğim bu iletişimi kullanarak ilerlemeyi düşünüyorum" dedi.