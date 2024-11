Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Halil Büyükışıklar, “Kıymetli İnegöllü dostlarım ve değerli Endüstri Meslek Lisesi mezunu abilerim, arkadaşlarım ve kardeşlerim. Bu anlatacaklarım sizler için ne kadar kıymetlidir bilmiyorum. Bildiğim bir şey var o da 20 yıllık meslek liselerini değersizleştirme politikaları sonucunda her geçen gün teknik eleman açığının büyüdüğü ve usta yetişmediğidir. Hal böyle bir duruma gelmişken şu anda sessiz sedasız bir şekilde İnegöl Endüstri Meslek Lisesi üzerinde plan ve projeler yapılmaktadır. Bu yazımda kimseyi yermek veya hedef göstermek maksadında değilim. Lakin dikkat etmemiz gereken önemli bir durum var. Her İlçe Milli Eğitim Müdürü değişikliğinden sonra hedef mutlaka İnegöl EML olmaktadır. Bu süreci mezunlar dernek başkanlığı yaptığım dönemden bugüne yaşıyoruz. Bir hayırsever Engelliler Okulu yapmak istiyor. Çok güzel ve ihtiyaç olan bir eğitim yuvası burada bir sorunumuz asla olamaz. Buradan değerli hayırseverimize de seslenmek istiyorum. Hayır yaparken orası olmaz, burası olmaz, ben burada isterim denilmez. Nerede imkan ve ihtiyaç varsa oraya hayır yapılır. Bu hayırseverimiz bize aktarıldığı kadarı ile illaki meslek lisesinin lojman kısmını istiyormuş. Tabii ki hal böyle olunca ilçe milli eğitim müdürümüzde hayırseveri kırmayarak 41 bin metrekarelik meslek lisesi arsasında bir plan çalışması başlatmak için mühendis bir arkadaşımızdan ricacı olmuş. Bila bedel hayrına projelendirme başlamış bile. Şimdi ilk olarak belirtmekte fayda gördüğüm husus şudur meslek lisesinin arsası 1964 yılında dönemin hayırseveri tarafından tapu kütük defterinde yazılı bir not ile bağışlanmıştır. Bu not aşağı yukarı şu şekildedir:

“BU ARSA MESLEKİ EĞİTİM HARİCİNDE KULLANILAMAZ”

Ayrıca Türkiye Cumhuriyetimizin Mesleki Eğitim Kanunu açık ve nettir. Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Ankara’dan olur yazısı almadan bu işleri yapamazsınız. Bu izni alabilmek için de 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 6.maddesinde belirtildiği üzere İl Valilerinin Başkanlığında toplanan İl Mesleki Eğitim Kurulundan geçirmeli ve Ankara’ya gönderdikten sonra olur yazısı gelirse işe başlamalısınız. Kısacası şu an İnegöl Endüstri Meslek Lisesi üzerinde başlatılan projelendirme çalışması hem yönetmelik, hem kanun hem de zamanın hayırseverinin şerh-i bakımından uygunsuz ve doğru değildir. Gelin bu yanlışınızdan ivedi olarak vazgeçin.

Başka yer mi var? Sorusunu sorabilirsiniz. Bu soruyu da eski okul müdürlerimizin ilçe milli eğitimi ziyaretinde sorduğunuzu biliyoruz. Ayrıca İnegöl Belediyesinden yer talep ediyoruz yardımcı olmuyorlar da söylediğiniz sözler arasında. Belediye Başkanlığı ile yaptığımız istişare görüşmesinde resmi yoldan böyle bir talebinizin olmadığı da görülmektedir. Bakın sayın yetkili arkadaşlar İnegöl Endüstri Meslek Lisesini ve mevcut arsasını İnegöl sanayisini ayakta tutan ve artık zor bulunan kıymetli meslek lisesi ustalarımız, teknisyenlerimiz, teknikerlerimiz, mühendislerimiz, müstahdemlerimiz, sivil memurlarımız, öğretmenlerimiz ve kıymetli eski okul müdürlerimiz sizlere böldürmez, yıktırmaz, parçalatmazlar. Çok ciddi bir tepki ile karşı karşıya kalırsınız. Zaten mevcutta geçici olarak okulumuzun derslik amaçlı yapılan C blok kısmına yerleştirdiğiniz Sosyal Bilimler Lisesi bile orada fazlalıkken ve hala kendi okul binasına geçirilmemişken birde kıyısından köşesinden başka bir okul sokuşturamazsınız. Bizler okulumuza İnegöl Lisesine yaşattığınız yaşattırmayacağız.

“İNEGÖL ENDÜSTRİ MESLEK LİSEME DOKUNMA"

Bu vesile ile buradan İlçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve İlçe Tapu Müdürümüze sesleniyorum. İnegöl’de bir hayırsever istedi diye her istediğini yapamazsınız. İnegöl’de hayırsever bitmez. Lütfen bu duruma müdahil olun ve yapılacak Engelli Okulu için hayırseverimize arsa bulunmasına yardımcı olun. Ayrıca Sosyal Bilimler Lisesini de okulumuzdan ivedi olarak kendi binasına taşımalısınız. İnegöl Endüstri Meslek Lisesi fazlalık değildir. Artan nüfus ve usta ihtiyacına bakıldığında daha da desteklenmeli ve bölüm sayısı artırılmalıdır. Mesleki Eğitim üç beş zenginin keyfiyetine göre şekillendirilemez.”