Mortgage Nedir?

Mortgage, krediyi veren banka tarafından geri ödeme garantisi olarak müşteriden geçici konut ipoteği alınan bir tüketici kredisidir. Mortgage kredisi ile müşteri, bankaya ipotek verilecek bir konut karşılığında herhangi bir konutu alabilir veya konut alımı dışındaki herhangi bir ihtiyacını finanse edebilir.

Her bireyin Mortgage kredisi kullanmayı gerektiren farklı ihtiyaç ve beklentileri bulunmaktadır. Biz de bu gerçekten yola çıkarak kişiye özel mortgage kavramını geliştirdik. Alanımızdaki tecrübe, uzmanlık ve sahip olduğumuz birinci el bilgiler sayesinde sizin için en doğru mortgage tercihini sunuyoruz. Yüzlerce farklı ürün arasından size özel Mortgage kredisi yaratma imkanını sağlıyoruz.

Mortgage’dan Kimler Yararlanabilir?

Mortgage Yasası ve ilgili diğer yasal düzenlemeler gereğince:

Konut satın alma amaçlı Mortgage kredisi, Türkiye’de ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın yerli ve yabancı tüm gerçek kişilerce kullanılabilir.

Ev alımı dışında bireysel ihtiyacın finansmanına yönelik Mortgage kredisi, sadece resmi olarak Türkiye’de ikamet eden gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.

Maksimum kredi tutarının belirlenmesinde önemi olan kriterler:

Müşterinin Kredi Kayıt Bürosu kayıtları incelenir, son iki yıl içerisinde yasal veya idari takibe düşen ödenmemiş kredi olması durumunda Mortgage kredi talebi reddedilir.

Yaş sınırı kredi başlangıcında en az 18, vade tarihinde en fazla 70 (Artan taksitli mortgage için üst yaş sınırı 60) olarak belirlenmiştir.

Mortgage Avantajları Nelerdir?

Mortgage kredisi ile, herhangi bir konutu satın alabilir veya konut alımı dışındaki herhangi bir ihtiyacınızı finanse edebilirsiniz.

Mortgage kredisi uzun vadeli finansman sağlar .

Ev satın alma amaçlı Mortgage kredileri KKDF ve BSMV’den muaftır. Forex Nasıl Kullanılır Sorusuna Verilebilecek Yanıtlar

Bireysel ihtiyacın finansmanına yönelik Mortgage kredileri BSMV’den muaftır.

Olası gelir vergisi avantajı: Yakın gelecekte ülkemizde, Mortgage kredisi kullanan ücretlilerin mortgage kredilerine ait faiz ödemelerinin gelir vergisi matrahlarından düşülerek ücretlilere gelir vergisi indirimi sağlanması planlanmaktadır.

Mortgage kredimi erken ödeyebilir miyim?

Mortgage kredinizi vadesinden önce ödemek istiyorsanız sadece Mortgage kredinizin geriye kalan anapara tutarını ve varsa erken ödeme tarihine kadar tahsil edilmemiş faiz ve/veya vergi toplamını ödersiniz.

Bu durumda, krediniz sabit faizli Mortgage kredisi ise, vadeden önce yapacağınız kapama için erken ödeme ücreti ödemeniz gerekir. Erken ödeme ücreti, toplam kapama tutarının %2’sidir.

Aynı konut için ikinci Mortgage kredisi alabilir miyim?

Konutunuzu restore etmeyi mi düşünüyorsunuz ya da ihtiyaçlarınız için tüketici kredisi mi istiyorsunuz?

Mortgage kredi borcunuzun bir bölümünü ödediyseniz ve DenizBank tarafından ipotek edilen konutunuz karşılığında serbest Mortgage limitiniz varsa; Yeni Mortgage kredisi tutarının konutunuzun değerine oranının %50’yi geçmemesi ve iki Mortgage kredinizin toplamının konutunuzun değerinin %75’ini aşmaması şartıyla aynı konut için genel kullanım amaçlı Mortgage kredisi alabilirsiniz. İkinci Mortgage kredisinin geri ödemesi için gelirinizin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi dolayısıyla yeni kredinin verilip verilmeyeceği kararı DenizBank’ın yetkisindedir.

Yeni bir konut için ikinci Mortgage kredisini alabilir miyim?

Aylık net geliriniz her iki kredinin geri ödemesi için yeterli görüldüğü taktirde DenizBank’ta mevcut bir Mortgage kredinizi öderken aynı anda yeni bir Mortgage kredisiyle ikinci bir konut satın alabilirsiniz. İkinci Mortgage krediniz için ikinci konutunuz da ipotek altına alınacaktır.

Mortgage kredisi bulunan konutu satabilir miyim?

Evet, konutunuzu satabilirsiniz ancak konutu sattığınız andan itibaren krediniz tüketici kredisine dönüşmüş olur ve size Mortgage kredisi bakiyeniz için K.K.D.F. ve B.S.M.V. kesintilerinin yapıldığı bir tüketici kredisi kullandırılır. Bu krediyi tamamen kapatana kadar siz veya varsa krediye kefil olan kişi kredi borçlusu olmaya devam edersiniz.

Eğer Mortgage kredisine konu olan konutunuzdaki hissenizin tamamını değilde bir kısmını satıyor iseniz, sattığınız hisseye denk gelen tutardaki mortgage krediniz için yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılır.

Ödemelerin gecikmesi durumunda ne olur?

Mortgage kredinizin birbirini takip eden en az 2 taksitini ödememeniz durumunda size bir ihbarname göndererek kredi borcunuzu tümünü 1 ay içinde ödemenizi talep ederiz. Bu ihbarname size temerrüt tarihinizi takip eden 5 gün içerisinde iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.

Bu durumda borcunuzu, temerrüt tarihinizden asıl ödeme gününüze kadar geçen gün sayısı için sabit faizli kredilerde akti faiz oranına ve değişken faizli kredilerde cari faiz oranına %30 eklenerek hesaplanacak temerrüt faizi ile birlikte ödemeniz gerekecektir.

Temerrüt durumunuz varsa ve geri ödemelere devam edemeyeceğinize dair bizi bilgilendirirseniz, öncelikle ipotekli konutun satış işlemleri başlatılır ve ihbar sürenize kadar ödediğiniz tutarlar size iade edilir.

Sabit faizli Mortgage kredisi ne zaman kullanılır?