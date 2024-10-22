Kazakistan’da düzenlenen Halk Dansları Festivali ve Halk Dansları Solo Dans Yarışmasına ülkemizi temsilen katılan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, solo yarışmada Dünya 1’incisi oldu.

Türk Dünyası üye ülkelerin bir araya gelip Türk kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla Kazakistan Kültür Bakanlığı ve TÜRKSOY iş birliği ile 18-21 Ekim tarihleri arasında Kazakistan’da Halk Dansları Festivali ve Solo Dans Yarışması düzenlendi. Aktau şehrinde Almas Bekbosynov’un doğumunun 100. Yıl dönümüne ithafen gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye’yi temsilen İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu davet edildi.

İNEGÖL EKİBİ DÜNYA ŞAMPİYONU

16 ülkenin 24 dans gurubu ile yer aldığı uluslararası yarışmaya, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da eğitmen Fatih Oral nezaretinde halk dansları ekibi üyeleri Merve Ayna ve Burak Tokgöz ile katıldı. Türkiye’yi temsilen festivalde yöresel dansları ile solo yarışmasına katılan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 16 ülke ve 24 grup arasında Dünya 1’incisi olmayı başardı.

BAŞKAN TABAN MİSAFİR ETTİ

Şampiyon halk dansları ekibini yurda döndükten sonra Belediye Başkanı Alper Taban makamında kabul etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç ile Halk Dansları Topluluğu eğitmeni Fatih Oral’ın da katıldığı ziyarette ülkemize dünya şampiyonluğunu getiren Merve Ayna ve Burak Tokgöz’ü tebrik eden Başkan Taban, başarılarının devamını diledi.