Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin; İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'müzün Özel Eğitim alanındaki +1 Üniversite Projesinin Türkiye çapında ilk 10 arasına girmesi gerçekten gurur verici. Güzel bir işbirliği sonucu ortaya çıkan bu tablo amacına ulaşarak Türkiye'ye iyi bir örnek teşkil etmiştir. Özel öğrencilerimizin üniversite hayali bu proje ile gerçekleştirilmiştir. Fırsat verildiğinde bu öğrencilerimizin neler yapacaklarının kanıtıdır. Emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konu ile alakalı olarak bilgi veren İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Göktürk ise "Halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde uygulanan kurslarda, hayat boyu öğrenmeye katılım oranlarını artırmaya yönelik teşvik edici, ilham verici, özgün örnekler; her yıl "Hayat Boyu Öğrenmede İyi Uygulama Örnekleri Çalışması" ile değerlendirilmektedir. Bizimde +1 Üniversite projemiz Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye çapındaki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin katılımı ile yapılan ‘’Eğitimde iyi Örnekler ‘’ uygulamasında ilk 10 uygulama arasına girmiştir. Bu proje dünyada ve Türkiye’de hayat geçen uygulanan ilk ve tek projedir. +1 üniversite projesi İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü İle Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Tarafından Yürütülen bir özel eğitim projesidir. Bu projede üniversite hayali kuran down sendromlu öğrencilerin Üniversite hayali gerçekleştirilmiştir.

2,5 yıldır devam etmekte olan bu projede 10 öğrenci ile 4 öğretmen görev almaktadır. Down sendromlu öğrencilerimiz üniversite öğrencileri ile çeşitli ortak etkinlikler yapmakta, derslere girmekte, sınavlara katılmakta, çeşitli sosyal sorumluluk projelerini birlikte yapmaktalar. Bu proje üniversite ayağında öğretim görevlisi Emre Bozdemir tarafından yürütülmekte, özellikle üniversitenin Çocuk gelişimi öğrencileri ile diğer bölümlerinin öğrencileri tarafından öğrencilerimiz ile ortak faaliyetler düzenlenmektedir.

Yapılan değerlendirmede Türkiye çapında 10 Halk Eğitimi Merkezi ve 1 Olgunlaşma Enstitüsü seçilerek bu 11 iyi uygulama örneğine sahip kurumların temsilcileri; Ankara'da yapılan törene davet edilerek teşekkür belgesi takdim edilmiş ve öne çıkmış bu çalışmalar hayat boyu öğrenme Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında yayımlanmaya değer bulunmuştur.

Ankara‘da yapılan ‘’Eğitimde İyi Örnekler Uygulamaları‘’ ödül töreninde teşekkür belgemiz Bakan Yardımcımız Doç. Dr. Celile Eren Ökten ve Genel Müdürümüz Cengiz Mete tarafından takdim edilmiştir. Yaptığımız bu iyi uygulama ile ilgili raporumuz Bakan Yardımcımıza takdim edilmiş Türkiye çapında diğer üniversiteler bünyesinde de yapılacak olan çalışmalara bu projemiz örnek teşkil edecektir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonrada İnegöl'ümüzün adını her türlü platform ve uygulamalarda en iyi şekilde temsil ederek duyurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten