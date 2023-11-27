İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Hayvan Pazarının yeniden hizmet vermeye başladığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere değinildi: “İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarımız 11.10.2023 tarihi itibariyle İlçe Tarım Müdürlüğü önerisiyle bölgede bazı hayvanlarda şap hastalığı görülmesi nedeniyle pazarda toplanan hayvanlardan hastalığın birbirine bulaşmaması için tedbiren kapatılmıştı. Yine İlçe Tarım Müdürlüğü önerisiyle Hayvan Pazarının tekrar açılması kararlaştırıldı. Hayvan Pazarımız 23 Kasım Perşembe günü açıldı. Devam eden süreçte Perşembe günleri hayvan pazarı kurulmaya devam edecek.”

Murat Avci