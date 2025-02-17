Geçen hafta Açık Kapı Birimi, Sosyal Hizmet Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın taşınma işlemlerinin ardından, bu hafta Çarşamba gününden itibaren Kaymakamlık birimlerinin de yeni binada hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Arslan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yapımı tamamlanan yeni hükümet konağına taşınmaya başladık…

Geçen hafta Açık Kapı Birimi, Sosyal Hizmet Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın taşınma işlemlerini tamamlamasının ardından Kaymakamlık birimlerimiz de bu hafta Çarşamba gününden itibaren yeni binamızda hizmet vermeye başlayacak…

Arşivlerinin yoğunluğu nedeniyle taşınma işlemleri biraz daha uzun süren Nüfus Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü de en kısa zamanda yeni binamızda halkımıza hizmet vermeye başlayacak…

Taşınma işlemleri tamamlandığında yeni hükümet konağında:

📷Kaymakamlık Birimleri

📷Tapu Müdürlüğü

📷Nüfus Müdürlüğü

📷Sosyal Hizmet Merkezi

📷Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

📷Milli Emlak Şefliği

📷Kadastro Birimi

Vatandaşlarımıza daha konforlu fiziki mekanlarda hizmet verecektir.

📷 Hayırlı olsun…"

Kaynak: HABER MERKEZİ