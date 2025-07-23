İnegöl Belediyesi tarafından yayınlanan ‘İnegöl İstatistik Raporu-2024’ raporunda SEGE (Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları) İstatistiklerinde İnegöl, Türkiye genelinde 131’nci sırada yer aldı. Raporda Bursa ilçeleri arasında Nilüfer birinci, Osmangazi ikinci, Yıldırım üçüncü ve Mudanya dördüncü sırada yer alırken İnegöl beşinci sırada yer aldı.

SEGE NEDİR?

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarıdır. İkinci gelişmişlik kademesinde 1,581 ila 0,396 arasında endeks değerlerine sahip 173 ilçe yer almaktadır. Bu kademede yer alan ilçeler çoğunlukla büyükşehirlerin birinci gelişmişlik kademesinde yer almayan ilçeleri, yine birinci kademede yer almayan turizm merkezi ilçeler ile diğer illerin merkez ilçelerinden oluşmaktadır. Birinci gelişmişlik kademesindeki ilçelerin çevresinde yer almanın sağladığı sosyal, kültürel ve ekonomik faydalar ile merkez ilçe olmanın sağladığı avantajlar bu ilçelerin ikinci gelişmişlik kademesinde yer almasına imkân sağlamıştır. Bu kademede yer alan ilçeler imalat sanayii ve hizmetler sektörlerinin yoğunlaştığı ilçeler olmakla birlikte diğer değişkenlerde de genel olarak ülke ortalamasının üzerinde değerlere sahiptir.

SEGE İLÇE İSTATİSTİKLERİ

Bursa’da 17 ilçe arasında İnegöl, 1.018 skorla 5. sırada yer almaktadır. İmalat sanayiine benzer şekilde hizmet sektörleri iş yeri sayısının yaklaşık yüzde 35’i ikinci kademede bulunan 173 ilçededir. Turizm merkezi ilçeler dolayısıyla Türkiye’deki turizm yatırım-işletme ve belediye belgeli yatak sayısının yüzde 47’si bu kademe içerisindeki ilçelerde bulunmaktadır. Sosyo-ekonomik gelişmişliğin en önemli girdilerinden olan beşerî sermayeyi temsil eden bazı eğitim değişkenlerinde ikinci kademede yer alan ilçelerin ülke ortalamasının üzerinde değerlere sahip olduğu görülmektedir. Yaşam kalitesi boyutundaki değişkenlerde de genellikle birinci gelişmişlik kademesinden sonra bu kademedeki ilçeler en iyi değerlere sahiptir. Akaryakıt İstasyonu Sayısının Türkiye Payı değişkeninde ilk 10 sırada gelen ilçelerin 7’si, Kişi Başına Mesken Elektrik Tüketimi değişkeninde ise ilk 10 sırada gelen ilçelerin 5’i ikinci gelişmişlik kademesinde yer alan ilçelerdir. Atık Hizmeti verilen Nüfus Oranı değişkeninde ise bu kademedeki ilçelerin çoğunluğu %100 değere sahiptir.