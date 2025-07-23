Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, yeni sezon öncesi teknik yapılanmasını güçlendirdi. Kulüp, milli voleybolcu Şenol Yurtsever’i sportif direktörlük görevine getirirken, başantrenörlük koltuğuna da deneyimli isim Süleyman Bozkan’ı oturttu.

Bu iki önemli atama ile Orhaniyespor, ligde iddialı bir çıkış yapma hedefini net şekilde ortaya koydu.

YÖNETİMDEN İLK AÇIKLAMA: “HEDEFLERİMİZ BÜYÜK”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Başkan Yardımcısı Aslı Tosun, yeni yapılanmanın ilk adımını attıklarını belirtti.

“Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Teknik heyet yapılanmamızın ardından transfer çalışmalarımıza da yakın zamanda hız vereceğiz. Bu sezon İnegöl, voleybola doyacak,” dedi.

MİLLİ OYUNCU ARTIK YÖNETİCİ KOLTUKTA

Uzun yıllar milli formayı başarıyla taşıyan ve voleybol camiasında saygın bir yer edinen Şenol Yurtsever, bu kez yönetici kimliğiyle sahne alacak. Yurtsever’in sportif direktörlük görevinde altyapıdan A takıma kadar tüm sürece yön vermesi bekleniyor.

TECRÜBELİ ANTRENÖR SAHAYA İNİYOR

Başantrenörlük görevine getirilen Süleyman Bozkan, geçmişte çeşitli kulüplerde elde ettiği başarılarla tanınıyor. Bozkan’ın sistemli ve disiplinli oyun anlayışıyla Orhaniyespor’a ivme kazandırması hedefleniyor.

ALTYAPIYA VE ÜST LİG HEDEFİNE PARALEL YAPI

Kulüp yönetimi, yapılan bu hamlelerle sadece üst lig hedeflerini değil, aynı zamanda altyapıdan gelen genç yeteneklere daha fazla fırsat tanınmasını da amaçlıyor.

İnegöl temsilcisi, yeni teknik yapılanması ve planlanan transfer hamleleriyle voleybolseverlere heyecan dolu bir sezon vaat ediyor.