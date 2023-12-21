Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan, birbirinden özel lezzetleriyle yılbaşı gecesinde de Bursalıların sofralarını tatlandıracak.

Tam 60 yıldır kaliteli hizmet anlayışıyla Bursa halkına hizmet eden Özhan Market, müşterilerinin mutluluklarına bu yılda ortak olabilmek için yeni yıl öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Her sene olduğu gibi bu yılda, içinde çeşitli atıştırmalıklar ve içecekler bulunan özel tasarım yılbaşı paketleri hazırlayan Özhan, 2024’ün ilk saatlerinde Bursalıların yeni yıl sevincine bir kez daha eşlik edecek. Söz konusu paketlerin içerikleri, istenildiği taktirde müşterilerin özel istekleri doğrultusunda da organize edilebilecek.

Müşterilerinin alışveriş konforunu her zaman ön planda tutan Özhan Market, yeni yıl öncesi indirimli kampanyalarıyla birlikte mağazalar ve online satış kanallarındaki tüm hazırlıklarını da tamamladı. Özhan Market, gıdadan, temizliğe, kişisel bakım ürünlerinden atıştırmalıklara kadar “Özhan Dostları”nın tüm ihtiyaçlarını “tek bir tıkla” kapılarına kadar götürecek.

Yeni yılda sevdiklerini mutlu etmek isteyen Bursalılar, benzersiz ürün çeşidiyle yılbaşı hediyeleri de Özhan Market’ten temin edebilecek. Özhan Market, yılbaşı gecesi için özel olarak hazırlanan birbirinden lezzetli mezeleri, et ve şarküteri ürünleri, taptaze meyve ve sebzeleri, marketin “unlu tatları” pastalarıyla müşterilerine keyifli bir yılbaşı gecesi yaşatacak. Yılbaşı akşamı öncesinde verilen siparişler özenle hazırlanıp istenilen saatte “Özhan Dostları”na ulaştırılacak.

Özhan Market Genel Müdür İbrahim Özhan, “Öncelikle tüm müşterilerimizin yeni yılını kutlar, sevdikleriyle ve Özhan ailesiyle birlikte mutlu, sağlıklı yıllar geçirmelerini dilerim. Müşterilerimizin memnuniyetini ve mutluluğu bizim için çok önemli. Her zaman olduğu gibi yeni yılda da dostlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Birbirinden lezzetli mezelerimiz, et ve şarküteri ürünlerimiz, taptaze meyve ve sebzelerimizle yılbaşı gecesi Bursalıların sevincine ortak olacağız” dedi.