MÜSİAD İnegöl ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ , bu tür çağrıların yalnızca firmalara değil, doğrudan ekonomiye ve istihdama zarar verdiğini vurguladı.

MÜSİAD İnegöl, yaptığı açıklamada, " Muhalefet partisi tarafından 2 Nisan için duyurulan ve bazı çevrelerce de desteklenen genel boykot çağrısı, yalnızca ekonomik dengeleri bozma girişimi değil, aynı zamanda piyasaları kilitleyerek üretimi ve istihdamı olumsuz etkileme çabasıdır. Bu çağrı, yerli ve millî sermayemizi zayıflatmaya, ekonomik bağımsızlığımızı tehlikeye atmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir. Ekonomi, bir milletin ortak emeğidir. Bu emeği sekteye uğratmaya yönelik her hareket, yalnızca firmalarımıza değil, esnafımıza, sanayicimize ve tüm vatandaşlarımıza zarar verecektir. MÜSİAD olarak, toplumumuzu bu tür suni kriz çağrılarına karşı durmaya davet ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 2 Nisan günü ekonomimize daha güçlü destek vermeye, yerli üretim yapan firmalara ve markalara sahip çıkmaya, alışverişlerini ertelemek yerine, Türkiye’nin ekonomik istikrarını korumak için ekonomiye katkı sağlamaya davet ediyoruz. Türkiye ekonomisi, üretim gücü, istihdam olanakları, ihracat odaklı büyüme modeli ve girişimcilerimizin azmiyle son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. İş dünyamızın özverili çalışmaları sayesinde ülkemiz, küresel ekonomideki zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi iş dünyası, siyasi tartışmaların dışında tutulmalı ve tüm paydaşlar, ülkemizin refahı için ortak akılla hareket etmelidir." dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ da, üretim ve ticaretin siyasi tartışmalara malzeme edilmemesi gerektiğini ifade ederek, " Üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerimizi hedef göstermek, ülkemizin ekonomik geleceğine zarar vermektir.

Üretim ve ticaret, siyasi tartışmaların parçası haline getirilmemeli; emeğiyle ayakta duran, binlerce insanımıza iş imkanı sunan işletmelerimiz bireysel tepkilerin hedefi olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki boykot çağrıları, en çok çalışanı, üreticiyi ve ülkemizi etkiler. Ekonomimizi ayakta tutan, dışa bağımlılığı azaltan ve istihdam oluşturan firmalarımızın boykot yoluyla cezalandırılması, uzun vadede ülkemize kaybettirir.

Eleştiri, demokratik bir haktır ancak çözüm, yıkmak değil, birlikte daha iyisini inşa etmektir." ifadelerini kullandı.