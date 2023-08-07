1 Ağustos’ta Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesinde Prof. Dr. Fehmi Ali Ildır’dan görevi devralan Prof. Dr. Orhan Bozkurt Rektörlükte yapılan devir teslim töreninin ardından yeni görevine başladı.

Uzun yıllardan beri İnegöl’de görev yapan Prof. Dr. Orhan Bozkurt, aynı zamanda İnegöl İşletme Fakültesinin kendi kadrosundan çıkan ilk dekan olma özelliğini taşımaktadır.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde Lisans Eğitimini ve Gebze Teknik Üniversitesinde Doktora Eğitimini tamamlayan Bozkurt, Muhasebe Doçenti ve Profesörüdür.

Bozkurt, “Fakülte olarak tüm öğretim üyelerimizle İnegöl Ticaret ve Sanayisine ihtiyaç duydukları konularda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Çok daha fazla sanayici ve ticaret erbabının sorunlarını yapacağımız ziyaretlerle tespit edip, bu işletmelerin sürekliliklerini devam ettirmelerine katkı vereceğiz” dedi.