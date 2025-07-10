Bursa İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma komutanlığı Eskikaracakaya karakolu ekipleri, İstanbul ilinden Bursa'nın İnegöl ilçesine 2 şahsın tarihi eser satmaya geleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Bursa-Ankara karayolu üzeri Osmaniye mahallesi girişinde aracı durdurdu.

Şahısların aracında yapılan aramada Antik Yunan ve Antik Roma dönemlerine ait yaklaşık 1700 yıllık olduğu öğrenilen tarihi eser heykel ele geçirildi. Şüpheliler Bedirettin Y.(54) ve Selim B.(54) gözaltına alındı.