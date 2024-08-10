Alanyurtspor altyapıda yeniliğe ve gelişmeye devam ediyor. Sezon başı Altınordu futbol okulu ile anlaşan Alanyurt Gençlik Spor Kulübü bir yeniliğe daha imza atarak kadın futbol takımı olarak lige çıkmaya hazırlanıyor. Eski futsal ve futbol geçmişinde milli takım alt yaş gruplarında oynamış olan ELİF BEKDAŞ hocamızın hedefi sağlıklı nesiller yetiştirmek, Türk kadın futbolunda yine İnegölümüzün de adını duyurmak ve 3.lige katılarak milli takımlarımıza da oyuncu yetiştirmeyi hedefliyoruz,dedi. Alt yaş gruplarında 5 - 13 yaş arası çalışmalarına başlayan ELİF BEKDAŞ bu sezon alt yaş gruplarında resmi müsabakalara Alanyurt Gençlik Spor Kulübü olarak katılacağını ve futbola meraklı olan kız sporcularımızı İnegöl Alanyurt Spor Tesislerine bekliyoruz,dedi. İnegöllü sporsever iş adamlarımızın kızlarımıza desteğinin tam olacağına şüphemiz yok. İnegöl ve Alanyurt Gençlik Spor adını önce 3. Lig ve sonra sırasıyla 2, 1 ve Süper Lig’de duyurmamız için desteklerini bekliyoruz dedi.

Muhabir: İbrahim uslu