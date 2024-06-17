İnegöl Kent Gönüllüleri Derneğinin eğitim ve kültür hizmetleri devam ediyor. İnegöl kırsalında bulunan Çitli köyü okulu öğrencilerinin genel kültürüne katkı sağlamak amacıyla ilk öğretim Öğrencileri için hazırlanan ‘’Nutuk’’ kitabını dağıtılarak , bu kitabı okuyarak en iyi özetleyen öğrencilere çeşitli ödüller verilerek ödüllendirildi.

Ayrıca Köy Enstitülerinin mimarı ve dönemin İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un rol model alındığı Çitli Köyü okulunda hem öğrencilerin hem köy kadınları ile köy halkının eğitilerek yetiştirdikleri ürünlerin değerlendirilerek aile bütçesine katkıları çalışmaları da sergilendi.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Müfide Karaduman yaptığı açıklamada; ‘’Dernek yöneticilerimiz, Çitli Köyü okul müdürümüz Erçin Celaloğlu ile tüm okul yöneticilerimiz, öğrencilerimiz ve Çitli köyü halkının katılımıyla yapılan etkinliğin başka köylerde de uygulamanın yapılması çalışmalarımız sürmekte olup, geleceğimiz çocuklarımızın başarılı olabilmeleri için İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği olarak her zaman böyle çalışmalarımızı yapacağız. Bu çalışmalarımız Çitli köyü örneğinde olduğu gibi yetişkin köy kadınlarımızın hem köylerine hem aile bütçelerine katkı koyabilecekleri ürün değerlendirmesi konularında daha geniş bir alana yayma düşüncesi içerisindeyiz’’ dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ