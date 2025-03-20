Alanında uzman eğitmen Başak Tosun tarafından verilecek eğitimde, katılımcılara Wikipedia’da içerik üretme, düzenleme ve kaynakça oluşturma gibi temel beceriler kazandırılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, dijital okuryazarlığın ve açık bilginin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bilginin hızla yayıldığı günümüz dünyasında, bilgiye ulaşmak kadar güvenilir ve doğru içerik üretimi de büyük önem taşıyor. Wikipedia, dünya genelinde milyonlarca insanın başvurduğu önemli bir bilgi kaynağı. Bu eğitimle, gönüllü Wikipedia yazarları yetiştirerek, kentimiz özelinde güvenilir ve doğru bilgiye katkı sunmayı amaçlıyoruz. Tüm katılımcılarımıza şimdiden başarılar diliyorum.” dedi

Ayrıca başkan Temelli yaptığı açıklamada bu eğitime herkesin katılabileceğini belirtirken, detaylı bilgi almak ve katılmak isteyenlerin İnegöl Kent Konseyinin (05535991600) numaralı Whatsapp hattından iletişime geçebileceğini ifade etti.