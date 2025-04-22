Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB) Başkanı Sadık Özkan, Mersin’in mobilya alanında büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen bugüne kadar yeterince ilgi görmediğini ifade etti. Özkan, Mersin Mobilya Fuarı ile hem yerel üreticilerin daha fazla tanıtılmasını hem de kentin sektördeki geri planda kalmış algısının yıkılarak güçlü bir marka kimliğine kavuşmasını hedeflediklerini belirtti.

MERMOB Kurucu Başkanı Sadık Özkan, düzenlenen organizasyonun sadece ticari bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda Mersin’in mobilya sektöründeki yerini güçlendirmeyi amaçlayan bir vizyon projesi olduğunu ifade etti. Özkan, bu fuarların Çukurova Mobilya Kent projesinin altyapısını oluşturduğunu, proje hayata geçtiğinde fuarların yerel sınırları aşarak uluslararası düzeye taşınacağını ve İç Anadolu, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayacağını belirtti.

Mer­sin’in sanayi ve üretim anlamında güçlü bir altyapıya sahip olduğu­nu vurgulayan Sadık Özkan, mo­bilya sektörünün bugüne dek bu potansiyeli yeterince değerlendi­remediğine dikkat çekerek, “Mo­bilya sektöründe çok yetenekli tasarımcılarımız, kaliteli üretim yapan firmalarımız var. Ancak bu başarıların ulusal ölçekte tanıtıl­ması ve sektörel farkındalık yara­tılması gerekiyordu. İşte bu fuar, tam olarak bu boşluğu doldurmak üzere planlandı” diye konuştu.

Fuarın sadece Mersin için de­ğil, Adana ve Hatay gibi komşu il­ler için de önemli bir ticaret plat­formu olduğunu ifade eden Özkan, “Adana’dan, Hatay’dan sektörün önemli temsilcileri bu fuarda bi­zimle olacak. Bu sadece Mersin’in değil, tüm Akdeniz bölgesinin or­tak bir vitrini. Yaklaşık 20 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Hem sektörel iş birlikleri hem de tüketici etkileşimi açısından ol­dukça verimli bir fuar olacak” dedi.

“Sektörün geleceği için stratejik bir adım”

Sadık Özkan, fuarın Mersin mobilya sektörünün uzun vade­li hedeflerine ulaşmasında da önemli bir mihenk taşı olacağını vurgulayarak, “Biz bu fuarı yal­nızca bir tanıtım etkinliği olarak görmüyoruz. Bu fuar, Mersin’in mobilya sektöründe marka şehir haline gelmesi yolunda atılmış stratejik bir adımdır. Orta ve uzun vadede Mersin’i, mobilya tasarım ve üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri haline getir­meyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Fuar, yeni iş birliklerine kapı aralıyor

Mersin’de 30 yılı aşkın süredir mobilya üretimi yapan Respiro Mobilya, fuar sayesinde marka bilinirliğini artırmayı ve yeni iş birliklerinin önünü açmayı amaçlıyor. Firma sahibi Emrah Teker, Mobilya Fuarı’na katılmalarının kendileri adına önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, 30 yıldır Mersin’de üretim yaptıklarını ve mobilya sektörüne kalite ile estetik kazandırmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Bu fuarın yalnızca ürünlerini tanıtmak için değil, aynı zamanda sektörün profesyonelleriyle bir araya gelmek, yeni pazarlara ulaşmak ve müşteri portföylerini genişletmek adına büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Teker, hem markalarını daha geniş kitlelere duyurmak hem de satışlarını artırmak istediklerini söyledi.

2. Mobilya ve Aksesuarları Fuarı 26 Nisan'da kapılarını açıyor

Mersin’in üretim gücünü ve tasarım vizyonunu bir araya getiren Mersin 2. Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı, bu yıl 26 Nisan – 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Yenişehir Fuar Mersin’de ziyaretçileriyle buluşuyor. Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB) ve MSR Fuarcılık iş birliğinde düzenlenen fuar, bölgenin en prestijli sektör etkinliklerinden biri olmayı hedefliyor.

Sadece Mersin değil, Adana ve Hatay gibi çevre illerden de birçok firmanın yer alacağı organizasyonda, 20 binin üzerinde ziyaretçinin fuarı gezmesi bekleniyor. Mobilya ve ev aksesuarlarında en yeni trendlerin sergileneceği buluşmada, sektörel iş birliklerine zemin hazırlanması, kent ekonomisine de güçlü bir katkı sağlanması hedefleniyor.