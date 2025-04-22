

Kaza Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Meryem H. Yönetimindeki 16 BMC 018 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi Park Caddesinden Barış sokağa dönüş yaptığı sırada karşıdan gelen Sürücü Kadim S. yönetimindeki 16 BJT 939 plakalı otomobil ile sürücü Murat M. yönetimindeki 16 BHN 035 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu kadın sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT