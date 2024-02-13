Sevgililer gününde kimi sevdiğine çiçek, kimi bir hediye almanın planları yaparken, firmalar ise bir birinden farklı kampanyalarla düzenleyeme devam ediyor. Bursa’nın İnegöl ilçesindeki 124 mobilya mağazasının bulunduğu Wobilimoda Mobilya AVM, sevgililerin yüzünü güldürecek kampanyaya imza attı. 14 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında mobilya mağazasından alınacak herhangi bir ürün, ücretsiz olarak nakliyesi ve montajı sağlanacak. Bunun haricinde firmalarında kendine ait kampanyalarından faydalanmak isteyenleri, AVM’ye beklediklerini belirten Wobilimoda Mobilya AVM Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Beşiktepe, “14 Şubat Sevgililer Gününe özel bir kampanya başlattık. Tüm müşterilerimiz, ücretsiz nakliye ve kurulum hizmetinden sadece 1 gün değil, şubat ayının sonuna kadar faydalanabilecek. Ayrıca, buraya gelen misafirlerimize bir birinden farklı avantajlı fiyatlar sunuyoruz. 120 bin metrekare kapalı alanda, 124 üretici firmayla, üreticiden tüketiciye aracısız hizmet veren bir AVM’yiz” dedi.

“TÜKETİCİNİN YANINDAYIZ”

Bursa’nın İnegöl ilçesinden 96 ülkeye ihracat yapan, üretimin yüzde 42’sini karşılayan, 8 bin 200 sektör çalışanımızla birlikte mobilya üretiminin merkezi olma yolunda olduklarını belirten Beşiktepe, “365 gün mobilya fuarı konseptinde tasarlanan AVM’miz, cazip fiyatlar ve 100’lerce ürün seçenekleriyle hem toptancıya hem de perakendeciye hitap etmektedir. Birinci önceliğimiz, müşteri memnuniyetimizdir. Tüketici haklarına bağlı ve saygılı olarak hizmet vermekteyiz” şeklinde konuştu.