Mart 2024’ te gerçekleşecek olan Olağan Genel kurulu 31 Mart Yerel seçimleri hasabiyle 45 gün öncesine çekerek yönetim kurulu kararı ile Olağan üstü seçim giden İnegöl Muş ilderde Bayrak değişimi yapıldı.



2022 yılında kurulan İnegöl Muş’lular derneği Kurucu başkanı Sayın Yunus Açkan liderliğinde kısa süre içerisinde uzun yıllara sığacak faaliyetler ve etkinlikleri düzenlemiştir.



Toplumun herkesimine fayda sağlamak adına özellikle aile ve gençlik üzerine seminerler ayrıca binlerce yardıma muhtaç ailelere sosyal yardım desteği sağlaması, 6 Şubat depremi için yardım Tırları, Öğrenci bursları ve Yurt dışında Etiyop’ya kadar uzanan hizmetlerı ile öne çıkan derneğinimizin yeni dönemde bu hizmetleri artarak devam ettirilmesini diliyoruz. Özellikle Derneğimizin kuruluşunda büyük emeği olan Kurucu Başkanımız Sayın Yunus Açkan’a ve kıymetli yönetim kuruluna hemşerilerimiz adına çok teşekkür eder bayrağı devralan yeni Başkanımız Sayın Barış Serbest ve yönetim kuruluna başarılar dileriz.