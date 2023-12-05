İnegöl Ülkü Ocakları Eski Başkanı Yücel Erim, Belediye Meclisi Üyeliği aday adayı başvurusunu yaptı.

Açıklama yapan Erim, "İnegöl’de 15 Yaşında Girdiğim Ülkücü Harekette Üniversite Hayatına Başladığım Kastamonu Üniversitesi Okul Başkanlığı Ve Üniversite Sonrasında ki Süreçte İnegöl Ülkü Ocakları Yöneticiliği daha Sonra Görev Verilmesi Sonucu Kutlu Görev Bildiğim İnegöl Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı Ve Bölge Başkanlığı Görevini Yaklaşık Dört Yıl Boyunca Ekip Arkadaşlarım İle Başta İnegöl Olmak Üzere Yurt Genelinde İnegöl İçin Canla Başla Yürüttüm.Bu Görev Sonrasında Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında Görev Yaptım.

Yine Ülkücü Hareketin İz Düşümü, Gönül verdiğim Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkan Yardımcılığı Görevinde Bulunduktan Sonra #herşeyinegöliçin düşüncesiyle 31 Mart 2024 Tarihinde yapılacak Olan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde İnegöl Belediye Meclis Üyeliği A.Adaylığı Başvurumu Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkan Yardımcımız Alper Pakoğlu Başkanımıza Teslim Ettim. Bu Süreçte Her birinizin manevi desteğine ihtiyacım olduğunu belirtiyor herkese en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.