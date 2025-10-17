Ülkü Ocakları İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı Murat Üzümcü tarafından verilen seminerde, son dönemlerde ülke genelinde artan akran zorbalığı olaylarına karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Seminerde, akran zorbalığının çocuklar ve gençler üzerindeki psikolojik etkileri, bu durumla karşılaşıldığında yapılması gerekenler ve ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar ele alındı.

Üzümcü, konuşmasında toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Gençlerimizin hem fiziksel hem de psikolojik anlamda kendilerini güvende hissetmeleri için toplum olarak farkındalığımızı artırmalıyız.” dedi.

Ülkü Ocakları tarafından yapılan bu etkinliğin, ilerleyen günlerde farklı okullarda ve kurumlarda da devam edeceği öğrenildi.