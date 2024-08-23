Bursa Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde TIR ile otomobilin karıştığı kaza da 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde Bursa istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Savaş G. yönetimindeki 16 ABR 06 plakalı TIR'a, arkasından seyir halinde olan Ahmet Y. yönetiminde ki 26 AJH 078 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Mehmet S. ile Kübra Y. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz